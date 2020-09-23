تُطلق أمانة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، 4 فعاليّات مجتمعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، في أنحاء متفرقة من المدينة، تعبيرا عن مشاعر الابتهاج والفرح بالذكرى المجيدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، وتجسيدًا لقيم التلاحم والولاء بين القيادة والشعب.

وتتضمن روزنامة فعاليات أمانة الرياض، فعاليّة «يالله نزرع» التي تقام في وادي السلي تحت شعار «مجتمع حيوي»، بمشاركة متطوعين ومتطوعات لزراعة 90 ألف شجرة في نطاق الوادي، تماشياً مع خطط الأمانة لزيادة المساحات الخضراء في العاصمة بما ينسجم مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وتنظم الأمانة تحت شعار «مجتمع مبدع»، فعالية «الرسم الجرافيتي» بميدان القاهرة، وتحديداً في منعطف طريق مكة المكرمة باتجاه الشرق نزولاً إلى طريق الملك فهد والمنعطف المقابل له، ويشارك فيها نخبة من الفنانين والفنانات السعوديين المتميزين في مجال الرسم والفنون التشكيليّة، بهدف إضفاء قيمة جمالّة للميدان في ضوء اهتمام أمانة الرياض بتحسين المشهد الحضري للمدينة.

كما تقيم أمانة الرياض وبالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز فعاليّات متنوعة في واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا اليوم وغدًا من الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ10 مساءً تحت شعار «مجتمع واعٍ»، تشمل حافلات مصادر التعلم، والمكتبة المتنقلة، ومعرض مصور عن المملكة، والعرضة السعودية، ورسم تشكيلي ورملي، ورسومات على وجوه الأطفال، وإطلاق للبالونات، وتوزيع للهدايا، ومسابقات وطنية، وفرق استعراضية احتفالية.

وتحت شعار «مجتمع معطاء»، توزع أمانة الرياض هدايا في 5 مولات كبرى بالعاصمة هي الرياض بارك، وغرناطة مول، والعثيم مول، والقصر مول، والسلام مول، وحرصت في اختيار المراكز التجارية على تنوّع مواقعها داخل المدينة لتكون قريبة من مختلف المناطق السكنية.

وتأتي فعاليّات أمانة منطقة الرياض باليوم الوطني الـ 90 مواكبة لرؤية المملكة 2030 في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز المشاركة المجتمعيّة، ومؤكدًا لمبادئ الوحدة الوطنية والولاء والانتماء للقيادة والوطن.