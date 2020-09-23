بعد 15 عاماً من الجهد والعمل الدؤوب في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تَوجت رؤية المملكة 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين 18 رجب 1437 الموافق 25 أبريل 2016، مسيرة الهيئة باعتماد قطاعات السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وأحد أبرز البدائل لاقتصادات ما بعد النفط.

وأكدت رؤية المملكة 2030 العمل على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإسلامي والقديم وتسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي، وتمكين الجميع من الوصول إليها بوصفها شاهداً حياً على إرثنا العريق وعلى الدور الفاعل، والموقع البارز على خريطة الحضارة الإنسانية.

ومن أبرز تحولات السياحة في المملكة، تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم «السياحة» في 25 فبراير 2020وإنشاء صندوق التنمية السياحي برأسمال قدره 15 مليار ريال، بالإضافة إلى أبرام اتفاقيات تفاهم مع البنوك المحلية لتمويل المشاريع السياحية بما لا يقل عن 150 مليار ريال وإنشاء صناديق للاستثمار في القطاعات السياحية المختلفة، وتدشين التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019 التي تمكن مواطني 49 دولة الحصول عليها إلكترونيا





المشاريع

• مشروع نيوم:

- مدينة ذكية وصفت بأنها «المدينة الحلم» أو «أرض الفرص والأحلام»

• مشروع القِدِّية:

أكبر مدينة ترفيهية ثقافية رياضية على مستوى العالم





• مشروع البحر الأحمر:

- يستهدف أكثر من 50 جزيرة بين مدينتي أُمْلُج والوجه





• مشروع أمالا:

- يقوم على 3 ركائز: الصحة والنقاهة والرياضة، الفن والثقافة، البحر والشمس .

• مشروع بوابة الدرعية التاريخية.

- مستوحى من حي الطريف التاريخي أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي

• مشروع جدة داون تاون:

- يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتطوير مواقع سياحية





• رؤية العلا:

- وجهة عالمية للتراث، مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي