أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي منذ عقود،وعملت على امتداد السنوات الماضية على تطوير منظومة الصحة في مختلف المسارات،وسعت إلى إيجاد التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال،وهناك العديد من المبادرات الموجودة في أرض الواقع أخرى طور التنظيم والترتيب كلها تعكس ضرورة التكامل بين القطاعين وصولاً إلى إيجاد خدمات صحية متميزة يستفيد منها المواطن السعودي إلى جانب المقيم وكذا زائري هذه البلاد الطيبة.

وقد ركزت «رؤية المملكة 2030» على الجانب الصحي وحددت مجموعة من الاهداف وأطلقت عشرات المبادرات لبلوغ نسب عالمية متقدمة في الصحة مع حلول العام 2030 نظير الإمكانات التي تمتلكها الدولة فضلاً عن مكانتها العالمية الكبيرة باعتبارها من الدول المؤثرة في العالم،وهي ضمن مجموعة العشرين،كما أنها دولة محورية وتمتد أعمالها ومبادراتها إلى أغلب دول العالم في مجالات كثيرة ومنها الصحة،وهو ما يستدعي الوصول بالخدمة الصحية في الوطن إلى أعلى المستويات.

ولقد تجلت أجمل صور اهتمام الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بالصحة بعد أن ضربت «جائحة كورونا» العالم،حيث رأت قيادتنا أيدها الله أن صحة المواطن أولوية وتكرر ذلك في خطابات وتوجيهات الملك وولي عهده للشعب.

وحرصت مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بمختلف فروعها في الداخل والخارج على الاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة، وتتشرف بتقديم خدماتها الطبية المتميزة للمواطن السعودي في السعودية وخارجها بكل تفاني وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة،فالمجموعة منذ أول بذره لها وضعها المهندس صبحي بترجي في عام 1988م،وهي تعمل بلا كلل لتحسين خدماتها وتقديم ما يرضي مراجعي مستشفياتها المنتشرة في المملكة وخارجها،كما أنها استمرت في تحقيق الأولوية في الخدمات الاستثنائية وآخرها الشراكة المميزة مع أهم وأفضل المستشفيات في العالم مستشفى «مايو كلينيك» في الولايات المتحدة الأمريكية الذي ساهم في علاج العديد من الحالات النادرة والمعقدة،فضلاً عن امتلاك المجموعة لطواقم طبية وفنية ذات مستويات عالية وهي ماضية في استقطاب المزيد سعياً لإرضاء مراجعي مستشفيات المجموعة في كل مكان وخصوصاً في المملكة.