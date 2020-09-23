شهد العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الكثير من الإنجازات التنموية والإصلاحات التي أحدثت نقلة نوعية في مختلف مجالات التطوير في بلادنا، وأبرزها القطاع الصحي الذي يحظى بدعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إذ تعد المملكة من أفضل 24 دولة في الرعاية التخصصية ورائدة في العالم العربي.

ويأتي ذلك مواكبة للجهود لتحقيق أهداف وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني 2020 بتحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

أبرز إنجازات وزارة الصحة:

• بلغ عدد المستشفيات أكثر من 279 مستشفى

• تطوير مركز (937) بتقديم 100 ألف استشارة

• دعم وزارة الصحة لمكافحة كورونا بـ15 مليار ريال

• تطبيق الملف الصحي الإلكتروني الموحد والإجازات

• تطبيق منصة موعد لحجز المواعيد في المراكز الصحية

• تطبيق «المسعف الإلكتروني»، بنسبة 100% في 9 مدن

• تطبيق «صحة»، بمشاركة 688 طبيبا مسجلا

• الإجازات المرضية الإلكترونية

• نظام «وصفتي»، خدمة لصرف الدواء من الصيدلية الأقرب

• تطبيق «طمني» لمعرفة تفاصيل المنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية