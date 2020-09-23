شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة في تطوير وتنفيذ الأعمال الميدانية في المنطقة الواقعة بين إمارة المنطقة وأمانة المنطقة والتي وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق مسمى الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عليها إحياءً للذاكرة التاريخية للمكان.

ويشتمل المشروع الذي بدأ العمل فيه بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة، تهيئة نطاق الموقع على 38 ألف م2، والانتهاء من تنفيذ كافة مكوناته خلال عامين بما يعكس توجهات القيادة بالاهتمام بالمواقع والميادين العامة والفراغات المفتوحة لإيجاد متنفس للأهالي والزوار.

ويهدف المشروع الذي يُنفذ ضمن مبادرة أنسنة المدينة الذي تقوده هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، لتعزيز البُعد الإنساني من قبل أمانة المنطقة وشركاء التنمية، وتفعيل الأنشطة الثقافية والاجتماعية بما سيحتويه الميدان من ساحات ومسارات مخصصة للمُشاة ومنافذ تجارية ومسطحات خضراء، إضافة لاستحداث نوافير مائية وإنشاء سارية للعلم الوطني وسط الساحة التاريخية.

وتسعى أمانة المنطقة من خلال مشروع ميدان الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في موقعه الحالي إلى ترجمة توجيهات الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، في إحياء الذاكرة التاريخية لهذا الموقع، حيث شهد احتفاء أهالي المدينة المنورة بالملك المؤسس -رحمه الله- إبان زياراته للمدينة المنورة في العامين 1345هـ و1346هـ.