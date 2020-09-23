تحتفل المملكة هذا العام في الـ23 من سبتمبر 2020 باليوم الوطني الـ90 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهي تواصل إنجازاتها المضيئة في كل مجالات الحياة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.ومنذ عهد المؤسس رحمه الله، عاصر كل من ملوك المملكة عدداً من الأيام الوطنية، كانت شاهدة على ما حققته الدولة من تطوير وتقدم وازدهار في كل مرحلة من مراحلها، منذ توحيدها في عام 1932 وحتى هذا العهد الميمون 2020.اسم الملك / فترة الحكم / اول احتفال / آخر احتفال / عدد الأيام الوطنيةعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود / 1932 - نوفمبر 1953 / 1932م / 1953م / 22سعود بن عبدالعزيز آل سعود / نوفمبر 1953 - نوفمبر 1964 / 1954م / 1964م / 11فيصل بن عبدالعزيز آل سعود / نوفمبر 1964 - مارس 1975 / 1965م / 1974م / 10خالد بن عبدالعزيز آل سعود / مارس 1975 – يونيو 1982 / 1975م / 1981م / 7فهد بن عبدالعزيز آل سعود / يونيو 1982 – أغسطس 2005 / 1982م / 2004م/ 23عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / أغسطس 2005– يناير 2015 / 2005 / م 2014م / 10سلمان بن عبدالعزيز آل سعود / يناير 2015 – حتى الآن / 2015م حتى الآن / 6