تحتفل المملكة هذا العام في الـ23 من سبتمبر 2020 باليوم الوطني الـ90 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهي تواصل إنجازاتها المضيئة في كل مجالات الحياة منذ عهد المؤسس طيب الله ثراه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
ومنذ عهد المؤسس رحمه الله، عاصر كل من ملوك المملكة عدداً من الأيام الوطنية، كانت شاهدة على ما حققته الدولة من تطوير وتقدم وازدهار في كل مرحلة من مراحلها، منذ توحيدها في عام 1932 وحتى هذا العهد الميمون 2020.
اسم الملك / فترة الحكم / اول احتفال / آخر احتفال / عدد الأيام الوطنية
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود / 1932 - نوفمبر 1953 / 1932م / 1953م / 22
سعود بن عبدالعزيز آل سعود / نوفمبر 1953 - نوفمبر 1964 / 1954م / 1964م / 11
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود / نوفمبر 1964 - مارس 1975 / 1965م / 1974م / 10
خالد بن عبدالعزيز آل سعود / مارس 1975 – يونيو 1982 / 1975م / 1981م / 7
فهد بن عبدالعزيز آل سعود / يونيو 1982 – أغسطس 2005 / 1982م / 2004م/ 23
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / أغسطس 2005– يناير 2015 / 2005 / م 2014م / 10
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود / يناير 2015 – حتى الآن / 2015م حتى الآن / 6
ومنذ عهد المؤسس رحمه الله، عاصر كل من ملوك المملكة عدداً من الأيام الوطنية، كانت شاهدة على ما حققته الدولة من تطوير وتقدم وازدهار في كل مرحلة من مراحلها، منذ توحيدها في عام 1932 وحتى هذا العهد الميمون 2020.
اسم الملك / فترة الحكم / اول احتفال / آخر احتفال / عدد الأيام الوطنية
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود / 1932 - نوفمبر 1953 / 1932م / 1953م / 22
سعود بن عبدالعزيز آل سعود / نوفمبر 1953 - نوفمبر 1964 / 1954م / 1964م / 11
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود / نوفمبر 1964 - مارس 1975 / 1965م / 1974م / 10
خالد بن عبدالعزيز آل سعود / مارس 1975 – يونيو 1982 / 1975م / 1981م / 7
فهد بن عبدالعزيز آل سعود / يونيو 1982 – أغسطس 2005 / 1982م / 2004م/ 23
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود / أغسطس 2005– يناير 2015 / 2005 / م 2014م / 10
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود / يناير 2015 – حتى الآن / 2015م حتى الآن / 6