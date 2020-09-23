هنأ نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً بأنه يجدد الفخر بماضينا ويزيد العزم لحاضرنا ويفتح الطموح لمستقبلنا.

وأضاف نائب وزير الدفاع عبر حسابه على موقع تويتر: «في يوم الوطن، نستذكر أمجاد المؤسس الباني الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه-، وبطولات المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا، تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، ولذوي الشهداء ولكل من سالت دماؤه الطاهرة لصون بلادنا، حفظ الله مليكنا وولي عهده الأمين، وأدام على وطننا الاستقرار والنماء».