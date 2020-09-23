وضعت وزارة الحج والعمرة بالتزامن مع انطلاق رؤية المملكة 2030، حزمة من المبادرات الإستراتيجية، هدفت إلى تطوير قطاع الحج والعمرة لىحقيق طموحات رؤية 2030، لمواكبة المستهدفات بتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، امتداداً لإنجازات هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتجسد ذلك في العديد من المبادرات التي شاركت في إعدادها وتنفيذها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت لهدف واحد هو خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تهيئة البنية التحتية والمرافق والخدمات بكافة أشكالها وتوظيف التقنية في هذه المجالات. وفي ما يلي نستعرض أبرز هذه الإنجازات.

• المسار الإلكتروني الموحد:

- الربط مع 52 نظاما والتكامل مع 30 جهة

- إنجاز 8 ملايين عملية وخدمة أكثر من 700 شركة

- توثيق تعاملات تجارية تناهز 22 مليار ريال

• منصة الحجز المركزي «مقام»:

- محرك حجز مركزي خاص بالحج والعمرة

- توثيق التعاملات التجارية ورصد العوائد الاقتصادية

- تنظيم القطاع الذي يستهدف تحقيق 60 مليار ريال

• تحويل «أرباب الطوائف» إلى شركات مساهمة:

- إنشاء كيانات اقتصادية يعادل رأس مالها 1.5 مليار

- خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة

- 700 شركة وطنية تخلق أكثر من 3000 وظيفة

• إنشاء اللجنة العليا للعمرة:

- تستهدف 30 مليون معتمر بحلول عام 2030

- تمديد موسم العمرة إلى 10 أشهر بدلا من 8

- نتج عن ذلك قدوم أكثر من 418 ألف معتمر إضافي

• افتتاح مراكز الخدمة الشاملة «عناية»:

- أتمتة 80% من الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين

- تغطية مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر بالكامل

- وفرت 300 وظيفة مستدامة

• مركز عمليات النقل الترددي:

- زيادة انسيابية نقل الحجاج ورفع مستوى السلامة

- خدمة 750 ألف حاج بـ«النقل الترددي»

- خدمة 750 ألف حاج في المرحلة القادمة

• تأسيس مركز التفويج وغرفة المتابعة والتحكم:

- سرعة اتخاذ القرارات بـ«عمليات الأمن العام»

- رفع مستوى الأمن والسلامة في المشاعر

- تقليل التكاليف الناتجة عن أي تدافع في المشاعر

• مبادرة طريق مكة:

- قلصت انتظار الحجاج في المطار إلى 15 دقيقة

- استفاد منها 225 ألف حاج

- شحن حقائب الحجاج من بلادهم إلى مساكنهم في مكة والمدينة

• الطاقة الاستيعابية للمخيمات:

- إنشاء خيام بنظام الدورين في المشاعر المقدسة

- استضافة أكثر من 20 ألف حاج إضافي

- زيادة الدخل بـ120 مليون ريال للقطاع الخاص

• منظومة ذكية:

- بطاقة واحدة للحاج تحتوي على جميع بياناته

- بطاقة بنكية للحاج لتعاملاته المالية

- إرشاد التائهين باستخدام البيانات المكانية