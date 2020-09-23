منذ بدء انتشار جائحة فايروس كورونا في مدينة ووهان في الصين، استشعرت المملكة أهمية وخطورة الموقف، وسارعت على الفور باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لحماية جميع من على أراضيها (مواطنين ومقيمين، بل وحتى مخالفين لأنظمتها) متخذة منهج «الإنسان أولاً»، ووفرت جميع المستلزمات الحياتية، وتأكدت من وفرتها وعدم نقصها في جميع مدن وقرى المملكة.

كما دعمت المملكة القطاعات المتأثرة من الجائحة، عن طريق تحمل جزء من رواتب الموظفين، وتسهيلات في الرسوم المستحقة عليها، كما ساهمت بدعم المبادرات العالمية لمواجهة آثار كورونا.

وتواصل الدعم الحكومي لعدة قطاعات تمثل في ضخ 50 مليار ريال للقطاع الخاص لمواجهة الاثار السلبية التي اضرت بالعديد من المنشآت الاقتصادية والتنموية، تخصيص 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات لصالح البنوك وشركات التمويل، تمويل الإقراض الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورصد 13 مليارا و200 مليون ريال، إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»، دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ورسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، خصص صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 5.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتوظيف وتدريب السعوديين ضمن مبادرة الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وتنمية أدائها، تتحمل الدولة من خلال نظام ساند 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فايروس كورونا المستجد.

• إجراءات المملكة لمواجهة كورونا:

- تخصيص لجنة من 13 وزارة يرأسها وزير الصحة لمتابعة الوضع الصحي لفايروس كورونا

- تعليق الدراسة والأعمال والمسابقات الرياضية والرحلات، ودخول المسافرين القادمين الى المملكة.

- إعادة المواطنين العالقين في الخارج وتهيئة 11 ألف غرفة فندقية لاستضافتهم

- فرضت الحكومة على نفقتها حجرا صحيا على آلاف المصابين في فنادق المملكة

- إطلاق مبادرة «عودة» لتمكين المقيمين من السفر جواً لبلدانهم.

- العلاج المجاني للسعوديين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة.

- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم وتمديد فترة الإقامات

- تشكيل لجنة حكومية معنية بأوضاع سكن العمالة

- تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات

- تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين وإغلاق المساجد

- إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية ما عدا الصيدليات والأنشطة التموينية

- منع التجول الجزئي لبعض المناطق، ثم منع كلي لبعض المدن.

- أعلنت وزارة الداخلية أحكام وعقوبات مخالفي التدابير الوقائية لمواجهة كورونا

- ساهمت المملكة بـ 510 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي لكورونا