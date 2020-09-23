احتفاءً باليوم الوطني الـ90 للمملكة، أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» حملة تضمنت فيديو مصوراً وإعلاناً سينمائياً وسباقاً للدراجات في قلب التاريخ، وذلك لتسليط الضوء على الأماكن والشخوص التاريخية، التي كان لها بصمة واضحة في بناء الدولة السعودية، واستعراض ما تشهده المملكة من تطور ورخاء.

وأطلقت المؤسسة، بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، فيديو «العوجا»، وهو أول مشروع يستعرض تاريخ المملكة العربية السعودية بأسلوب القصص المصورة، المستوحاة من شخصيات أبطال الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، والتي سُطرت سيرتها على صفحات التاريخ بمداد من نور، وذلك في خطوة لتخليد تاريخ الدولة السعودية، ونقل مجد الأجداد وبطولات رجالها ونسائها الأوائل للأجيال القادمة، وصولاً للملحمة البطولية التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- لتوحيد البلاد ولمّ شملها.

كما أنتجت المؤسسة إعلاناً سينمائياً بعنوان «راسمين علومنا»، والذي جسد ملامح النمو والازدهار التي تعيشها المملكة العربية السعودية اليوم، في ظل التطورات الكبيرة والمشاريع التنموية الضخمة، والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة جيلاً بعد جيل.