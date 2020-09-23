رفع رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة غرفة الطائف والأمانة العامة بالغرفة، وكافة منسوبيها تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة.وقال رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي: «اليوم الوطني للمملكة يوم يدعونا لاستحضار مسيرة عظيمة وإنجازات كبيرة للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، ثم أبنائه الملوك من بعده لتصل لذروتها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي نهض بالمملكة لآفاق جديدة جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة، ويسانده ولي العهد الأمين مهندس رؤية 2030 وصاحب النقلات النوعية والخطوات التنموية العملاقة الشاملة التي نشهدها اليوم في تطور كبير تحولت فيه الكثير من المدن والمحافظات لورش عمل ليل نهار لتحقيق الرؤية العظيمة.من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة الطائف مشعل بن فلاح العتيبي، أن المملكة العربية السعودية وفي يومها الوطني التسعين، تشهد تحولا كبيرا في كافة المجالات، بفضل قيادتها وشعبها العظيم.وأشار العتيبي إلى أن الجميع يشعر بالفخر والاعتزاز بانتمائه لهذه الدولة العظيمة التي أكدت عبر ملوكها أنها تسير على نهج واحد، واضعة نصب عينيها المواطن أولا.بدوره، قال نائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، إن ذكرى اليوم الوطني السعودي التسعين ذكرى غالية وعزيزة على قلوبنا جميعا، ونسأل فيها الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذه البلاد، مشيرا إلى أن تماسك هذه البلاد يدعونا للفخر والاعتزاز جميعا.وقال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف ممثل الغرفة سالم بن فطيس، إن ذكرى مناسبة اليوم الوطني الـ90 تأتي في وقت تشهد المملكة العربية السعودية استقرارا رغم كل الظروف التي تحيط بنا وآخرها جائحة كورونا، التي أثبتت فيها السعودية قوتها، وقوة اقتصادها.وقالت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف إبتسام الشهري، إن ولاة الأمر حملوا على أكتافهم هموم الوطن والمواطن والدين، وما زلنا نقتبس منهم ما ينير حاضرنا ونستشرف بهم ملامح مستقبلنا.ورفع عضو مجلس إدارة غرفة الطائف حسن السواط تهنئته للقيادة الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي التسعين، مؤكدا قوة وتماسك الشعب السعودي مع قيادته.وقال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف خالد السواط، إن هذه الذكرى التي نحتفل بها ذكرى غالية علينا جميعاً، ارتقت خلالها مسيرة التنمية بمشروعات كبرى وإنجازات عظيمة، وقد شهد المجتمع السعودي نهضة حضارية جديدة نتجت عن النمو الهائل في تطوير واستخدام التقنيات الحديثة.من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الطائف عبدالرحمن نوار القثامي، أن اليوم الوطني يمثل فرحة وطن تتجسد في احتفال جميع المناطق السعودية ويشارك فيها جميع أبناء المملكة إلى جانب أصحاب الأعمال والدول الصديقة، تكسو تلك الاحتفالات وحدة سعودية وإنجازات تنموية شاهدة للعيان.بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف عبدالعزيز البار، إن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة يجسد معنى الوطنية وتعزيز المسؤولية والحس الوطني المتمثل في خدمة الوطن.من جانبها، قالت عضو مجلس إدارة غرفة الطائف محسنة الطلحي: إن الملك عبدالعزيز - رحمه الله - أرسى منهجاً قوياً وفريداً في عصره وسار أبناؤه من بعده على ذات المنهج، حيث تحققت للوطن ولمواطنيه منجزات خالدة ونقلة كبيرة بكل المقاييس.وقال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف مقعد النفيعي: ذكرى اليوم الوطني مناسبة تتكرر لتجديد الولاء والحب للقيادة صنعت وطنا وضع مكانته بين دول العالم المتقدم، وأصبح بين الدول التي تسهم في الأعمال الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.وقال عضو مجلس إدارة غرفة الطائف هيثم إسماعيل قاضي: إن بلادنا ماضية إلى أعلى درجات الرقي والتقدم والازدهار مدفوعة بحرص القيادة على كل ما من شأنه رفعة المملكة في جميع المجالات ورفع علمها الخفاق في جميع المحافل العربية والدولية في ظل التعامل المنطقي مع جميع الأمور.وقال أمين عام غرفة الطائف دسمان الفقيه: إن النهضة الحضارية التي تعيشها بلادنا في جميع المجالات جعلت المملكة في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها العقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة.