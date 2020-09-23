رفع شيخ قبيلة المحاميد بالعلاونة بمركز حلي بمحافظة القنفذة الشيخ صالح شكيلي العلوي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.وأكد العلوي أن ذكرى اليوم الوطني 90 للمملكة يذكرنا بالإنجاز التاريخي العظيم الذي حققه مؤسس هذا الكيان وموحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- على كافة الأصعدة.وقال: «يطل اليوم الوطني في موعده السنوي ناهضاً من صفحات التاريخ المجيد ليجدد الذكرى بملاحم الوحدة والتوحيد وبطولات المؤسس الفذ الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء الذين صنعوا بملاحمهم وبطولاتهم وتضحياتهم وطناً يعتلي قمم المجد ويمتطي صهوة التاريخ ويسجل له اسما في موقع الصدارة بين دول العصر الحديث».وأضاف: «يأتي هذا اليوم بدلالاته الجميلة ومعانيه الخالدة ليربط ذلك الماضي الأصيل بالحاضر المزدهر الجميل، ويحدث الأجيال عن وطنهم الكبير الذي بناه القادة النجباء، والرجال الأوفياء، بالدم والجهد والعرق، وقدموه لنا صرحاً شامخاً متماسكاً عامراً بالأمن والرخاء والاستقرار، وحملونا مسؤولية حفظه وحمايته ومواصلة السير بقافلته إلى الأمام».وتابع العلوي: «ذكرى يومنا الوطني كل عام تأتي إضاءة فريدة في سجل أمجاد المملكة وازدهارها، فالذكرى حديث عن تاريخ شعب وأمة، سجلاته ناصعة البياض، وصفحاته متلألئة بالمنجزات والمعطيات»، مشيراً إلى أن اليوم الوطني من كل عام يعد لكل مواطن سعودي يوماً مجيداً من أيام التاريخ، يحمل تناغم البطولات والتضحيات التي قدمها المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز ـطيب الله ثراه- ورجالاته لتوحيد هذه البلاد، ولمّ شملها والعمل على تطوير وتنمية المملكة، التي سار عليها أبناؤه من بعده، وقادوا قوافل التنمية إلى مراتب الرقي والتقدم في كل مجالات الحياة وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وأكد العلوي أن هذا يوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شامخاً ومفتخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، حيث تشهد بلادنا نهضة تنموية تصاعدية عاماً بعد عام في مختلف المجالات وصولاً إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسير بخطى ثابتة لتطوير وبناء هذا الوطن المعطاء، والسعي الحثيث للوصول بالشرق الأوسط بقيادة المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، وتواصل المضي قدماً في طريق التنمية؛ لتشمل شتى المجالات، محققة بذلك قفزات تنموية متتابعة هدفها رفاهية المواطن، ورفع مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق التنوع الاقتصادي، والاستفادة المثلى من المقدرات الطبيعية والإرث الحضاري الذي تنعم به المملكة.وزاد: «نستذكر هذا اليوم المجيد ونحن نعيش إنجازات غير مسبوقة على مستوى كل الوطن، من خلال تنفيذ مبادرات وبرامج التحول الوطني وفق رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين».ونوه إلى أن القطاعات الخدمية تحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، عبر توفير سبل الرفاهية ورغد العيش.وشدد على أن الـ23 من سبتمبر سيظل تحوّلاً تاريخياً، ورمزاً للوحدة الوطنية، والاحتفال به يعود إلى الرغبة العارمة في إحياء هذا التاريخ للأجيال القادمة وتوعيتها بأهميته وبالأحداث التاريخية التي ساهمت في تحقيقه وتحفيز الشباب نحو اكتشاف تجارب الماضي من قبل آبائنا وأجدادنا المؤسسين لهذه الحقبة التي يجنون ثمارها الآن.وأشار إلى أن هذا الوطن يسمو دائماً بفضل الحب الكبير لأبنائه الأوفياء والتفافهم وتلاحمهم خلف قيادتهم الرشيدة، صفاً واحداً لحماية هذا الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه ورخائه.