ازدانت شوارع القنفذة بالأعلام الوطنية، وتجملت الحدائق والأماكن والمرافق العامة باللوحات المعبرة عن فرحة الجميع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وتشهد القنفذة مظاهر احتفالية للتعبير عن الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي، وتشهد احتفالات متنوعة بهذه المناسبة تشارك فيها مختلف الإدارات.وتقع محافظة القنفذة، المحافظة الحالمة جنوب منطقة مكة الكرمة على ضفاف ساحل البحر الأحمر، وهي محافظة تابعة لمنطقة مكة المكرمة، وتعتبر ثالث محافظة بعد محافظتي جدة والطائف، وهي محافظة فئة (أ)، ويتبعها عدد من المراكز الإدارية شمالاً وجنوباً وشرقاً، أما غرباً فهو البحر الأحمر، وبتنوع تضاريسها تتنوع فيها الزراعة من الذرة والدخن والمانجو والحمضيات والعطريات، وكذلك الرعي لوجود مختلف النباتات الصحراوية، والبحر وتنوع الجزر البحرية، إذ تضم عدداً كبيراً من الجزر تصل إلى نحو ٦٩جزيرة بحرية، والشعب المرجانية، والجبل وبه الأودية والغدران، والرعي والزراعة، وتتمع بكافة مقومات السياحة والجذب السياحي، وشهدت نهضة وتطوراً في شتى المجالات والميادين.وتحتفل محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها باليوم الوطني ممثلة في القطاعات الحكومية والأهلية، وشيوخ القبائل والأعيان، والأسر وكافة شرائح المجتمع أسوة بكافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.