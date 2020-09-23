تحل ذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة ويستذكر أبناء الشعب السعودي من خلالها إنجازات وعطاءات وكفاح الملك المؤسس -رحمه الله- في بناء المملكة على أسس راسخة قوامها كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، وجعل العدل منهاجا وطريقا يسير عليه أبناؤه الملوك من بعده حتى غدت المملكة اليوم في مصاف الدول المتقدمة مدفوعة بمثابرة قيادتنا الحكيمة لدفعها لمنصات الازدهار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي.وتُعد ذكرى اليوم الوطني، مفخرة واعتزازا لكل مواطن، وملحمة توحيد وبناء. إننا بعين الله تعالى ومشمولين برحمته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرؤية الثاقبة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي تنظر لمستقبل مشرق لهذا البلد الغالي علينا جميعا. هذه الذكرى فرصة لتجدد غرس الولاء لهذا البلد في نفوس الأبناء، وفي هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء، وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.