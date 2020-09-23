يأتي اليوم الوطني والمملكة تفخر بمكانة من العز والرفعة التي نالتها بين أمم الأرض بفضل قيادة حكيمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين. لقد حافظت المملكة على ثوابتها الإسلامية واستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز «رحمه الله»، فصاغت نهضتها الحضارية.والمتتبع لحجم الإنجازات التي تحققت لهذا البلد وأبنائه يجد الإنجازات الهامة على جميع الأصعدة والمجالات.وتأتي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتبقى نقلة نوعية للوطن ومكانته التنموية والاقتصادية والسياسية.