بمناسبة اليوم الوطني الميمون للمملكة العربية السعودية أود أن أقدم احترامي العميق وتحياتي الصادقة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وتحياتي لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الصديق. كما أهنئ وأتقدم بأحر التهاني إلى زملائي البنغلاديشيين العاملين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.ظلت المملكة واحدة من أكثر الدول الشقيقة ثقة في العالم. فالقيم الإسلامية والأخوة الإسلامية والإيمان المشترك والماضي التاريخي المشترك هي حجر الزاوية في العلاقات البنغلاديشية السعودية التي تم تعزيزها وإثباتها بمشاركة الشعب مع الشعب والالتزام السياسي من قبل قادتنا. كونها تستضيف الحرمين الشريفين، دامت المملكة مميزة جداً لسياسة بنغلاديش الخارجية وشعبها. رحلتنا المشتركة إلى التنمية الاقتصادية نتيجة تفاهمنا المتبادل الذي تم توسيعه وتكثيفه بشكل أكبر بسبب الزيارات المتتالية لرئيسة وزرائنا الشيخة حسينة للمملكة في السنوات الأخيرة. وامتدت العلاقات الثنائية الآن لتشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والتعليمي والدفاعي الذي أصبح ممكناً بفضل الجهود المستمرة لزعيمينا.