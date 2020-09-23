جامعة الأعمال والتكنولوجيا من أوائل الجامعات الأهلية الرائدة في مجال الأعمال والتكنولوجيا في المملكة، وهي ثمرة رؤية وجهود وتطلعات رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله صادق دحلان وأخويه أعضاء مجلس الأمناء الدكتور هشام محمد نور جمجوم والدكتور شهاب محمد مكي جمجوم.بدأت مسيرة جامعة الأعمال والتكنولوجيا عام 2000 كمعهد متوسط بـ33 طالباً، يمنح درجة الدبلوم في التخصصات الإدارية، وفي عام 2003، تطور المعهد ليصبح كلية إدارة الأعمال، تمنح شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في مختلف التخصصات، وذلك بعد موافقة وزارة التعليم (وزارة التعليم العالي سابقاً). وفي عام 2008، بدأت الكلية بتقديم أول برنامج للدراسات العليا في إدارة الأعمال (MBA)، كما تم افتتاح كلية الهندسة وتقنية المعلومات (حاليا كلية الهندسة). وفي عام 2010 صدرت موافقة الوزارة على إنشاء كلية الإعلان، وتعتبر كلية الإعلان هي الكلية الأولى والوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات متخصصة للطلاب والطالبات في مجال الإعلان.وقد أثمرت الأهداف الطموحة التي أسست من أجلها كليات الجامعة والتي تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل واحتياجات التوظيف في المملكة، وما تم من إنجازات خلال الفترة الوجيزة التي أسست فيها كليات الجامعة وبرامجها المتعددة، إلى صدور قرار مجلس التعليم العالي بتحويل كليات إدارة الأعمال إلى جامعة الأعمال والتكنولوجيا وذلك في 22 /‏5/‏ 2012 الموافق 1/‏ 7/‏ 1433هـ. وسعياً في تقديم برامج جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، بدأت كلية الهندسة برنامج ماجستير الإدارة الهندسية، وذلك في عام 2017، وكما تم في نفس العام تدشين أحدث كليات الجامعة - كلية القانون، إذ بدأت الدراسة في برنامجها الوحيد (بكالوريوس القانون) في فصل الخريف 2017.للجامعة موقعان رئيسيان، حيث يقع الحرم الجامعي للطلاب على مساحة تفوق 100.000 متر مربع في ذهبان - شمال مدينة جدة. وأما الحرم الجامعي للطالبات فيقع في شارع صاري بجدة. والتي يتم من خلالها طرح البرامج المختلفة للكليات الأربعة الرئيسية بالجامعة (كلية إدارة الأعمال، وكلية الهندسة، كلية الإعلان، إضافة إلى كلية القانون). وتقوم الجامعة حالياً بإنشاء حرم جامعي جديد للطالبات والذي يقع في مكان حيوي بحي الشاطئ بالقرب من كورنيش جدة، وذلك حرصاً من الجامعة على تقديم أفضل الخدمات والمرافق لجميع منسوبيها.