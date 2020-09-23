اليوم الوطني 90- لعام 1442هـهو يوم توحيد هذا الكيان العملاق المملكة العربية السعودية على يد جلالة الملك عبدالعزيز (طيب الله ثراه).. هو يوم عزيز على قلوبنا.. هو يوم نفتخر فيه بما تحقق من إنجازات على كافة المستويات.هو يوم وذكرى جديرة بالاحتفال والتذكير بماضي هذا البلد ورؤية لحاضره وتطلع لمستقبله.وهو يوم ليس عادياً بل يوم له العديد من المغازي والمقاصد نفرح به ونحتفل به لنستعيد أمجادنا وتاريخنا.ما نحن بحاجة إليه في هذه الذكرى السنوية أن نستشعر فضل الله علينا بهذه الوحدة الوطنية وبالأمن والاستقرار، وأن نجعل من هذا الشعور دافعاً ومحركاً لتعزيز ولائنا لقيادتنا الرشيدة لحماية هذا الكيان العظيم، المملكة العربية السعودية، وأن نبذل من أجل الوطن وفي سبيله الغالي والنفيس.نسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا نعمة الإسلام وأن يديم الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يؤيدهم بالتوفيق لما فيه خير وصلاح البلاد.