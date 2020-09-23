يُعد اليوم الوطني أبرز المناسبات في السعودية، ولطالما ارتبط بالاحتفالات الثقافية والتراثية التي تركز على الإنجازات التي حققتها المملكة، ويلجأ الأشخاص إلى «تويتر» للاحتفال بهذا الحدث السنوي والتعبير عن حماستهم، إذ تم تغريد الرمز التعبيري للعلم السعودي 27 مليون مرة في جميع أنحاء العالم منذ سبتمبر الماضي.

وعلى ضوء الاحتفال بالعيد الـ90 للمملكة، ومع اختلاف طريقة احتفال الناس في ظل الظروف الحالية، أطلق «تويتر» اختبارا سريعا مدته 90 دقيقة عبر حسابه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول معلومات متنوعة عن المملكة ابتداء من اللحظات التاريخية والأطعمة الشعبية، وأماكن مميزة غير معروفة، وصولا إلى الرياضة.

وتعاون «تويتر» مع مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يعملون في قطاعات متنوعة، بما في ذلك السفر والطعام والتاريخ والثقافة والترفيه والتعليم والرياضة، ودعم الخبراء الحملة من خلال مشاركة بعض التلميحات والأفكار حول الموضوعات المطروحة.

وشملت المجموعة المميزة من الخبراء عبدالله الجمعة، وعبدالعزيز اليامي، والدكتور بندر الغميز، وبدر الفوزان، ومالك السليمي، وعبدالإله الفارس.

إضافة إلى ذلك، أنشأ «تويتر» رمزا تعبيريا للعلم السعودي يظهر عند استخدام الوسوم التالية. #اليوم الوطني السعودي، #اليوم الوطني السعودي 2020، #اليوم الوطني السعودي 90، #السعودية، #SaudiNationalDay، #SaudiNationalDay2020، #SaudiNationalDay90.

كما أطلق «تويتر» صفحة مخصصة للحدث باللغتين العربية والإنجليزية لتزويد الأشخاص بأبرز المستجدات المتعلقة بالأنشطة في الوقت الفعلي، وتتضمن الأنشطة مقاطع الفيديو واللحظات (مجموعة من التغريدات).

أما صفحة الحدث، فيمكن الوصول إليها من خلال قسم «استكشاف» أو في أعلى الخطوط الزمنية للأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى المتعلق باليوم الوطني السعودي عبر «تويتر».

أما الوسيلة الأخرى لإيجاد الصفحة فتكمن في كتابة «اليوم الوطني السعودي» أو «Saudi National Day» في محرّك بحث «تويتر».