أكد المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أهمية المبادئ التي أرساها المؤسس (طيب الله ثراه) في ترسيخ قيم الوحدة والبناء والتطور، مثمنا في الوقت ذاته المنجزات التنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وقال ابن معمر في كلمة له بمناسبة احتفاء البلاد باليوم الوطني الـ90 لتأسيسها:

حبا المولى، وطننا العزيز المملكة العربيّة السّعوديّة، التي نحتفي بيومها الوطني الـ90، بوحدة راسخة وقيادة للعالم الإسلامي ومكانة عالميّة سياسيا واقتصاديا، ما كانت تترسّخ إلا بتوحيد ووحدة سطّرها بتوفيق من المولى، عزّ وجلّ، الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود (طيّب الله ثراه) ورجاله المخلصون الأبطال، على قيم من الرحمة والعدل والإخاء والتسامح والعمل المخلص.