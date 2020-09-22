رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في ميدان الهجن مساء اليوم (الثلاثاء)، حفل ختام منافسات سباقات حائل للهجن الذي أقامه الاتحاد السعودي للهجن، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.

وشرف أمير منطقة حائل السباق الختامي لمنافسات الحيل والزمول رموز في ختام سباق حائل للهجن، وخطفت شعلة أسرع توقيت والمركز الأول في الشوط الختامي المخصص لسن الحيل ضمن سباق حائل للهجن بزمن 9:25 دقيقة، لمسافة 6 كيلو للمالك مفلح حمود البلوي.

وفي نهاية الحفل، سلم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز جوائز السباق للفائزين، وأكد في تصريح صحفي أن الوطن في يومه الوطني يفخر بقيادته وتلاحم شعبه، وأن دعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لسباقات الهجن يأتي امتداداً لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بهذا الموروث الشعبي ورياضة الآباء والأجداد وأثرها على المنطقة.

وقدم أمير منطقة حائل شكره لولي العهد، مؤكداً أن ذلك يُعد دعماً لرياضة الهجن وملاكها والمواطنين المهتمين بهذه الرياضة، كما شكر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، مشيداً بالنجاح التنظيمي الذي تحقق لهذا السباق.