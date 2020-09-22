تهدي جامعة الأعمال والتكنولوجيا أطيب التهاني لقيادتنا الغالية بمناسبة اليوم الوطني الـ90، داعية الله دوام الأمن والاستقرار لوطننا الحبيب.

وفي هذه المناسبة العزيزة على الجميع تقدمت الجامعة متمثلة بكلية الإعلان بجدة بتقديم حملة إعلامية أولى من نوعها للاحتفال باليوم الوطني، وذلك من خلال الدعم الكامل لتحقيق أفكار طالبات الكلية من خلال مادة إعلامية كن يدرسنها بفصل الصيف، وبتعاونهن مع أساتذتهم ومجموعة من الطلاب والطالبات والخريجين الآخرين، استطاعوا تقديم حملة بعنوان «ونعم الوطن»، والتي تتمثل بعمل لوحة موزايك تصويرية بصورة الملك عبدالعزيز والملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تميزت فنيا بتألف الموزايك من 1200 صورة من صور الطلاب لحملات سابقة ومتميزة بالجامعة لليوم الوطني وهي (بلادي علينا تنادي، ومعاك يا وطن، وحلمنا حلم وطن).

وقد ابتدأ العمل على الحملة قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر من خلال عمل متواصل وعصف ذهني للأفكار، حيث إن الموزايك التصويري هو أحد عناصر الحملة، وتميزت الحملة بعناصر أخرى كتصاميم إعلامية وإعلانية للوحات إعلانية خارجية، وفيلم تصويري للحملة من عمل الطلبة والخريجين، إيمانا بدورهم العظيم كشباب بتعزيز روح الانتماء الوطني وإيصال رسالتهم من خلال تخصصاتهم الجامعية الابتكارية في الإعلان لجمهور كبير تصله الرسالة ويتفاعل معها بروح وطنية عالية.

ولذلك تكاتفت جهودهم بحملة افتراضية مصاحبة للحملة الفعلية لكي يصلوا أيضا لفئة الشباب المتواجدين بكثافة عالية في العالم الافتراضي، وذلك من خلال حملة سوشال ميديا تهدف إلى جذب الشباب للمشاركة بمداخلات حول (ماذا قدم لك الوطن) لجذب أكبر عدد من المشاركات المختلفة حول كل ما يتشكره المواطن والمقيم تجاه مملكتنا الحبيبة، تذكيرا لكل النعم التي ننعم بها في هذا الوطن الآمن بفضل الله ومن ثم رعاية قيادتنا الحكيمة.

وقد أشادت عميدة كلية الإعلان الدكتورة حنين محمد شعيب بالجهد الكبير الذي بذل من خلال عمل الطلبة والخريجين وأساتذتهم لإخراج هذه الحملة الغالية بهذة الصورة الفنية المتألقة، وشكرت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة أحمد جنادي لدعمه المستمر للطلبة وإبداعاتهم وتحويل أفكارهم الإبداعية لحقائق ملموسة.

وعبرت الأستاذة المشرفة على الحملة ورئيسة وحدة الإنتاج الإعلامي مرام السهلي، عن فرحها الكبير لتجسيد أفكار الطلبة بعد فترة طويلة من العمل الدؤوب لتطوير الأفكار والعمل على الارتقاء بالحملة بشكل مستمر، والتي تشرف بالعمل عليها الطلبة: (دينا قنديل، وفاطمة عماد، وسارة مندورة، وفتون خان، والشيماء المفرحي، ورشا باسمير) والخريجون: (دانية محروقي، ومهاب الربيعي)، والشكر موصول للأستاذة صفا مرعب رئيسة قسم التصميم الابتكاري في الإعلان على الإشراف على التصاميم الخاصة بالحملة، وللأستاذ سمير كمال خان على فن الخط بالحملة.