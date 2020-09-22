احتفالا باليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، نظّم فريقا «لعيون المملكة» و «لحياتنا معنى» مبادرة #ابتسامة_وطن90، وقد جاءت هذه المبادرة كثمرة للشراكة مع أسكوت المحدودة وشركة الأطياف المتحدة الذين ساهموا بالموقع والتجهيزات بالإضافة إلى استديو روعة للتصوير.

وتماشيا مع توجيهات الدولة في ظل الظروف الراهنة فقد استطاع كل من المهندس هتان هاشم حمودة والمهندسة لينا حجار إقامة الفعالية وفق الاحترازات الوقائية ووفق أعلى المعايير اللازمة لها حفاظا على سلامة المشاركين من ذوي الإعاقة (إعاقة حركية وبصرية ومتلازمة داون بالإضافة إلى الأيتام)، وقد وصل عدد المشاركين إلى خمسين مشاركا من أعضاء فريق لحياتنا معنى لذوي الإعاقة، من جهة ثانية استمر برنامج العمل المعد لهذه المناسبة لمدة يوم كامل، وقد تكفل فندق الأطياف المستضيف للحدث بإعاشة الفريق طوال فترة تواجده.

وأكد حمودة، أن فرحة الوطن رغم توقف كثير من القطاعات والجهات عن عملها إلا أنهم تمكنوا بمشاركة فريق لحياتنا معنى من تنفيذها لأن هذا اليوم فرحة للوطن وخاصة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، وأوضحت المهندسة لينا الحجار مؤسسة وقائدة الفريق أن الوطن الذي رسم الكثير من التفاصيل الجميلة في قلوبنا ومزجها بمشاعر الوحدة التي لا تنتهي في أرجاء المملكة.

وأوضح مشرف ومؤسس الفريق، المهندس هتان هاشم حمودة، أن الفريق سيستمر في الفعاليات في الأيام المقبلة، وأن الفريق متواجد في كل مناطق المملكة لنشر الابتسامة بين جميع الفئات ونشر الوعي البيئي للحفاظ علي البيئة وتحقيق رسالة الوطن لشغف التطوع والمبادرات الاجتماعية لجودة الحياة.

‏يذكر أن فريقي «لعيون المملكة و لحياتنا معنى» من الفرق التطوعية غير الربحية وتهدف إلى الارتقاء بوطننا الغالي وأبنائه من جميع النواحي الاجتماعية والبيئية والثقافية.