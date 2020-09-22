أكدت النيابة السويسرية أن رجل الأعمال القطري الخليفي قدم وثائق كاذبة وغير صحيحة إلى المحكمة، واستغل رغبة فالك بالعمل معه وحبه للترف، عارضا عليه رشوة ضخمة، مطالبة بسجن رجل الأعمال القطري 28 شهرا قابلة للتخفيض الجزئي، كما طالب النائب العام بسجن فالك 36 شهرا.

وأبانت النيابة أن سحب فيفا شكواها ضد الخليفي لا يقلل من خطر التهم الموجهة إليه سابقا.

وكانت النيابة استعرضت خلال مرافعاتها طوال اليوم قناعاتها ومعطياتها بشأن القضية، وتقييمها لدفوعات الرجلين.

وأوضحت في وقت سابق أن فالك أمر فور حصوله على «الفيلا» الشهيرة في الجزيرة الإيطالية سردينيا، بإتمام صفقة البث مع شبكة «بي إن سبورت». كما كشفت أن الخليفي سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر بـ 5 ملايين يورو، مشيرة إلى أن الخليفي سعى إلى تحريض فيفا ضد مصر في قضية البث دون ترخيص.

واتهمت النيابة الاتحادية الخليفي بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة «بي إن سبورت».

وكانت المحكمة عرضت الأسبوع الماضي وثائق تؤكد تواصل فالك والخليفي بشأن فيلا بريانكا في جزيرة سردينيا الإيطالية، مقابل منح الفيفا شركة «بي إن سبورت»، التي يديرها رجل الأعمال القطري حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030 في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.