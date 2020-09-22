تقدمت جمعية الصحفيين البحرينية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي وهيئة الصحفيين السعودية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

و قالت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد «إن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة تطويرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تقف نجاحات خادم الحرمين الشريفين منذ تقلده الحكم في المملكة مؤشراً واضحاً على التميز والنجاح، واستمراراً للنجاحات المتصاعدة للمملكة العربية السعودية».

وأضافت: زملاؤنا الصحفيون والإعلاميون في المملكة العربية السعودية هم الداعم الاكبر في بلدهم الغالية على قلوب البحرينيين، ونهنئ الصحفيين والاعلاميين الذين ساهموا في ابراز انجازات بلدهم ودورهم الوطني في الحفاظ على مكتسبات المملكة الغالية.

وأكدت ان التعاون ما بين جمعية الصحفيين البحرينية وهيئة الصحفيين السعودية سيزداد بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة فمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية دولة واحدة والخطاب الاعلامي المشترك سيساهم في التصدي للكثير من الدول المعادية وتقدم أكثر للبلدين.

وأعربت عن امنياتها باستمرار العطاء على هذه الارض الغالية على قلوب جميع المسلمين والعرب فالسعودية قلب الاسلام، والعمق الاستراتيجي والتاريخي للعرب.