أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك خليل بن إبراهيم ضامري أن مناسبة اليوم الوطني عظيمة يفاخر بها كل مواطن ينتمي لهذا البلد الطيب، نستحضر من خلالها نعمة توحيد هذه البلاد المباركة التي شع منها نور الإسلام والسلام على يد الإمام المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-.

وقال ضامري: «إذ نستشعر هذه المناسبة الغالية مناسبة اليوم الوطني (٩٠) فإننا نشكر الله جل جلاله على عظيم نعمه علينا ونحن نشاهد مملكتنا الحبيبة كل يوم في تقدم ورقي وازدهار في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، وفق رؤية مميزة قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في عهد ملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز».

وتابع: «ما نشهده اليوم من تلاحم وأمن واستقرار ونهضة عملاقة هو امتداد لخطى مؤسس هذه البلاد التي استمرت مسيرتها بأبنائه من بعده وفق كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعمل دؤوب لتحقيق مستقبل زاهر للوطن وأبنائه. وقد تعززت مكانة المملكة في هذا العهد الزاهر حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في المجالات كافة».