بتوجيهات من أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر بالاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، تحت شعار «همة حتى القمة».

وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، أنه تم وضع الأعلام واللوحات التي تحمل الشعارات والصور الوطنية في الطرق والشوارع والميادين والحدائق.

وبين أن الأمانة قامت بعمل الإضاءات التجميلية لنحو 6596 عاموداً، و9454 علما في الطرق والميادين، وتزيين 27 مبنى، و13 جسرا، و1321 لوحة إعلانية، و98 شاشة تلفزيونية، كما تم تجهيز 10 آلاف هدية.

وأشار الشمري إلى أن الأمانة حرصت على إظهار المنطقة بحُلة جميلة تعبّر عن هذه المناسبة، بما يعكس مشاعر الفخر والاعتزاز والمعاني الوطنية والإنجازات العظيمة التي تحققت على أرض المملكة في ظل القيادة الرشيدة.