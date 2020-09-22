بمتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أنهت أمانة المنطقة وبلدياتها كافة الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، والذي يصادف غداً (الأربعاء)، حيث تم تهيئة كافة المرافق البلدية والمواقع التي سيتم نشر الأعلام فيها ومظاهر الزينة والفرح والابتهاج بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه تم تركيب أكثر من 28 ألف علم و2300 لوحة تعريفية عن اليوم الوطني، تحمل صور ولاة الأمر وبعض العبارات الخاصة به. وقال، سينطلق من مبنى أمانة عسير هايكنق الجنوب بمشاركة هواة المشي للمسافات الطويلة، وذلك برحلة سير على الأقدام بمسافة 90 كلم متواصلة وصولا إلى محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط والعودة إلى أبها، كما شرعت الأمانة في توزيع الأعلام والهدايا على زوار الحدائق والأسواق وتزيين مبنى الأمانة بالإضاءة الخضراء، وستقام فعالية لهواة الرسم الحر بساحة الأمانة، وتستمر لثلاثة أيام، كما ستقيم الأمانة مسابقة لأفضل صورة معبرة عن اليوم الوطني بالتعاون مع نادي عسير الفوتوغرافي، وستشرف على إطلاق مبادرة لزراعة 90 شجرة في إحدى حدائق الأحياء بمشاركة أعضاء المجلس البلدي ومتطوعين.