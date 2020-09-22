أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 552 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1185 حالة تعافٍ إضافية، 30 حالة وفاة جديدة.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 330798 حالة، من بينها 13572 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1121 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 312684 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4542 حالة وفاة.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.