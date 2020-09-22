توشحت شوارع وطرقات جازان حلة خضراء زاهية لإضفاء طابع البهجة احتفاء بمناسبة اليوم الوطني، حيث تزينت بصور القيادة تعبيرا عن الحب الكبير والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي وقيادته. وانتشرت الأعلام الخضراء واللوحات الإعلانية التي تتنافس مع مصابيح الإضاءة في إبراز فرحة المواطنين باليوم الوطني. فيما سرد عدد من كبار السن الفرق بين توحيد المملكة وما كانوا يعيشونه من شتات وقلة أمن وعيش إلى الرخاء والاستقرار منذ توحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وصولا إلى العهد الازهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال عدد من المقيمين الذين يعيشون فوق تراب هذا الوطن إن تهنئتهم لإخوانهم في المملكة بمناسبة اليوم الوطني هي من محبة صادقة لهم لاعتبارات منها المقدسات الطاهرة وثقلها السياسي والاقتصادي في العالم. إلى ذلك شهدت معظم المحلات التجارية إقبالا ملحوظا من قبل المتسوقين بشراء الإكسسوارات والأعلام الخضراء ابتهاجا منهم للاحتفال باليوم الوطني.