قال المشرف على المركز الطبي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ماجد السهلي إن المركز استقبل أكثر من ١٥٠٠ اتصال طبي، وصرف أكثر من ١٦٠٠ وصفة طبية خلال جائحة فايروس كورونا. جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع المركز الطبي صباح اليوم بعنوان «جهود المملكة في التصدي لجائحة فايروس كورونا»، في مبنى السنة التحضيرية، وشارك فيها الدكتور إلياس عابد العوفي.

وأكد السهلي أن رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود يتابع بشكل مستمر الوضع الطبي لمنسوبي الجامعة والطلاب خلال الجائحة، وحرص على مكافحة الوباء والفحص المستمر في مرافق الجامعة كافة، وتعقيم المباني والإدارات والوحدات كافة.

وأبان السهلي أنه تم تخصيص مبنى الوحدة الخامسة للحجر الصحي، الذي يتكون من 80 غرفة مستقلة، كما تم إيواء 340 طالبا منذ بداية الأزمة وتوفير جميع احتياجاتهم من رعاية طبية وخدمات غذائية وغيرهما، وذلك على مدار 24 ساعة، وتم استقبال نحو 1500 اتصال لجميع التخصصات في المركز الطبي، وصرف أكثر من 1600 وصفة طبية من خلال مبادرة إيصال الأدوية داخل الجامعة وخارجها لطلاب ومنسوبي الجامعة وعائلاتهم، فيما شارك المركز الطبي باتباع البروتوكول المعد لحجاج هذا العام، إذ تم فحص 129 طالبا حجوا هذا العام للتأكد من خلوهم من الفايروس.

وأضاف السهلي أنه تم تأجيل مواعيد العيادات الخارجية، والاقتصار على استقبال الحالات الطارئة، وإغلاق بوابات الجامعة وعدم السماح بالدخول أو الخروج منها فترة الحجر الكلي، وتعقيم المركز الطبي والوحدات السكنية ومرافق الجامعة بشكل دوري، وعمل حلقات توعوية طبية صوتية تم بثها على حساب الجامعة في منصة تويتر للوقاية من فايروس كورونا، وكذلك نصائح وإرشادات لمن لديهم أمراض مزمنة وكيفية التعامل مع الجائحة.

واستعرض السهلي جهود المملكة في التعامل مع جائحة كورونا وكيفية تعاملها مع الأزمات السابقة في مكافحة الأوبئة والسيطرة عليها، مبينا أن المركز الطبي كان ولا يزال يعد تقارير يومية منذ بداية الأزمة، وتحويل الحالات المشتبه بها لعمل الفحص ومن ثم عزلهم والمخالطين لهم بوحدة العزل إلى حين ظهور النتيجة.