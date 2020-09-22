تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من أخيه نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وعبر الشيخ نواف عن خالص تهاني أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتهانيه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والشعبين الكريمين.

وأشاد نائب أمير الكويت بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات وتحققت في عهده الميمون وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين برقية تهنئة من رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.