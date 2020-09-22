توّج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين بجائزة مكة للتميّز عن أعمال 1440هـ خلال الحفل الذي أقيم في مقر الإمارة بجدة أمس (الإثنين) بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين.وفي كلمة الفائزين قدّم مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد عبدالله القحطاني نيابة عن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الشكر لأمير منطقة مكة المكرمة نظير منح جائزة التميز للوزارة عن مبادرة طريق مكة، مثمنا تقديره لجهود المبدعين في مختلف المجالات.تكريم الفائزينكرّم الأمير خالد الفيصل الفائزين بالجائزة على النحو التالي:في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة، مبادرة طريق مكة نظير مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يندرج تحت برامج رؤية 2030 التي تشرف عليها وزارة الداخلية بالشراكة مع عدد من الجهات بهدف الوصول إلى حجٍ ذكي.وفي التميز الإداري فاز فرع النيابة العامة بالمنطقة نظير جهود الفرع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة ورؤيتها ورسالتها والسعي نحو التميز على مستوى النيابات وإطلاق عدد من المبادرات ضمن مرتكزات الرؤية في الأداء والتعامل والحضور، إضافة إلى حصول رئيس الفرع على جائزة التميز على مستوى نيابات دول مجلس التعاون للعام 2019.«تيسير» و«لغة القرآن»وفاز في فرع التميز الاقتصادي المركز الوطني للتنافسية «تيسير» نظير جهود المركز في اختيار 45 مشروعا وفرصة جديدة في منطقة مكة المكرمة وفقا لموقعها الجغرافي والميزانية الإجمالية والإطار الزمني للتنفيذ إضافة إلى فرص العمل المتوقعة التي سيتم توليدها وكذا جهود المركز التي أثمرت حصوله على المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال في تقرير سهولة ممارسة الأعمال.وفي فرع التميز الثقافي فاز «وقف لغة القرآن» بجامعة الملك عبدالعزيز عن مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية التي عززت أهداف ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة التي تسعى إلى إيجاد موارد مالية ثابتة تحقق الاستدامة للمبادرات ودعم مشاريعها التي تعزز هوية المجتمع العربي وتحافظ على لسانه وتحمية من مخاطر العولمة اللغوية.وفي فرع التميز الاجتماعي فازت مبادرة «ثقة» بمديرية السجون وتستهدف نزلاء السجون وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم قبل الإفراج عنهم على عدة مراحل تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف ويتم تنفيذها بمساندة القطاعين العام والخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية التي تعمل على تأهيل المستفيد اجتماعيا ونفسيا ومهاريا ومهنيا بما يحقق الأهداف المرجوة.«جدة التاريخية» و«العمرة الخضراء»كما فاز بفرع التميز العمراني مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية نظير اهتمام ولي العهد وحرصه الشديد على المباني التاريخية في جدة لضمان استمرارها وبقائها شواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة بترميم عدد من المباني الآيلة للسقوط التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة بما يحقق تعزيز الحفاظ على التراث العمراني والمساهمة في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.وفي فرع التميز البيئي فازت إستراتيجية الحج والعمرة الخضراء وهي مشروع ريادي يهدف إلى المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمؤشرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وتطوير عمليات التجميع والفرز للنفايات واستثمارها من خلال صناعة التدوير انطلاقا من مدينة مكة والمشاعر المقدسة كنموذج ريادي للمدن الذكية الخضراء الصديقة للبيئة تحقيقا التنمية المستدامة.تميز علمي وإنسانيوفي فرع التميز العلمي والتقني فاز مركزا عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية للكلى وأمراض القلب للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز نظير الجهود المبذولة بتقديم الخدمة الطبية التخصصية عالية المستوى إضافة لما يقدمانه من خدمات مجتمعية وطبية وعلمية بأداء متميز ودور فعّال في خدمة المجتمع من تخصصات طبية ومجال علاج أمراض الكلى وأمراض القلب للأطفال المبنية على أسس ومعايير علمية وطبية.وفاز في فرع التميز الإنساني كل من الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، نظير جهوده إبّان عمله بإمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير المنطقة ودوره الاستثنائي والفاعل خلال الفترة التي حققت الأثر الإيجابي في عدد من المجالات والأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بالإنسان والمكان، ووقف الشيخ محمد عطار لأيتام البلد الحرام نظير جهود الوقف في خدمة 246 يتيما ويتيمة يستفيدون من برامج عديدة في المشروع الذي يقع على مساحة 98 ألف مترمربع بمكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 200 مليون ريال ويضم 14 مبنى سكنيا للبنين والبنات ومبنى إداريا وقاعة للمناسبات وناديا رياضيا ومرافق ومركزا للغسل الكلوي.