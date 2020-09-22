أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن الوزارة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية. وأشار إلى أن الإنسان وصحته هو الأول في استراتيجية العودة. وقال الدكتور بنتن في كلمة ألقاها في اللقاء الافتراضي حول التحول المؤسسي في شركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين الذي عقد ظهر أمس (الإثنين) إن العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها عالميا ومحليا، وتتمثل الحلول في تطبيق «اعتمرنا»، إذ يتعين على كل من يرغب في أداء العمرة أن يدخل على التطبيق لحجز الوقت المتوفر لأداء المناسك.وأضاف وزير الحج والعمرة أن دور الشركات والمؤسسات يتمثل في تسويق الخدمات والبرامج للمواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج في مجال الاستقبال والسكن وكل الخدمات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من العودة التدريجية سوف تكون لخدمة معتمري وزوار المسجد النبوي الشريف من الداخل والخارج. وأضاف أنه سيتم توفير المسار الإلكتروني للشركات والمؤسسات لتتمكن ميدانيا من تقديم خدماتها ومتابعتها. وأشار بنتن إلى الدور الكبير الذي قامت به الشركات والمؤسسات لإعادة المعتمرين بعد إيقاف التأشيرات حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين. وبين أن المملكة ومنذ تأسيسها تجند الطاقات لتسهيل الحج والعمرة وتوفير كافة السبل للحجاج والمعتمرين منوها إلى الدور الكبير والمهم للشركات في تحقيق رؤية المملكة وإثراء تجربة خدمة ضيوف الرحمن، إذ ستتشرف المملكة بخدمة 30 مليون معتمر سنويا مع حلول عام 2030، مؤكدا وقوف الوزارة مع الشركات والمؤسسات والمستثمرين والعاملين في القطاع، خصوصا في هذه المرحلة المهمة؛ مرحلة التحول المؤسسي التي ستجعل الشركات والمؤسسات كيانات اقتصادية قوية ذات خدمات تخصصية عالية الجودة.من جهة أخرى، ارتبطت وزارة الحج والعمرة بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومية «مراسلات»، الذي طوره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة.ويسهم النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية «مراسلات» في تسهيل إتمام المراسلات، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية إلى جانب تقليل المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، إضافة إلى رفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، والتقليل من استخدام الورق عبر تبادل المراسلات والمستندات إلكترونيا.وبينت وزارة الحج والعمرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها لمواكبة التحول الرقمي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوظيف أحدث التقنيات للمساهمة في تطوير آليات العمل وجعلها أكثر أمانا، واختصار المدة المستغرقة في إتمام الأعمال وفق أعلى مستويات الأداء والموثوقية، وبهذا الارتباط يصل إجمالي الجهات الحكومية المستفيدة من النظام إلى 54 جهة حكومية. ويسعى برنامج «يسّر» من خلال إتاحة نظام «مراسلات» إلى دعم الجهات الحكومية في المملكة، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من مواردها وطاقاتها البشرية، وإضفاء المزيد من المرونة على سير العمل.