تشرّف مسؤولو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بتطييب الكعبة المشرفة في أعقاب أعمال الصيانة الدورية لكسوة الكعبة المشرفة، وتم تطييب وتعطير الحجر الأسود والملتزم بأفخر أنواع الطيب، وتطييب كسوة الكعبة المشرفة أيضاً تعظيماً لبيت الله العتيق.وشارك التطييب وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، والمدير المناوب للحرم المكي الشريف حمود العيادة.يشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنشأت وحدة خاصة بالتطييب والبخور، مهمتها تطييب الكعبة المشرفة والبيت العتيق بشكل دائم.‏