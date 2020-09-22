يرأس وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ غدا (الأربعاء) اجتماع وزراء التعليم العرب لإقرار وثيقة تطوير التعليم التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة مرجعية. وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن الاجتماع المهم لوزراء التعليم العرب برئاسة المملكة يأتي اتساقاً مع الدعم والعناية والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالتعليم، ووضعها تطوير وتحديث التعليم في قمة أولوياتها.وقال إن البرلمان العربي أعد الوثيقة إدراكاً منه بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية، وإحدى الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومي العربي، مضيفاً بأن الهدف من إعداد الوثيقة المكونة من ثلاثة فصول، هو إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري لبناء شخصية الطالب القادر على التفكير النقدي البَنّاء وحل المشكلات، وتطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس بما يلائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل في الدول العربية، فضلاً عن تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية، مشدداً على أن الوثيقة خصصت محوراً مستقلاً للتعليم عن بُعد كأحد الخيارات المهمة لتقديم التعليم في الدول العربية. وأشار السلمي إلى أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي نتاج مناقشات مستفيضة ودراسات معمقة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة في التعليم، وهي: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، اتحاد الجامعات العربية، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.