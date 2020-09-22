شهدت حالات كورونا في المملكة أمس (الإثنين) ارتفاعا طفيفا عن يوم الأحد، بتسجيل 492 حالة جديدة مؤكدة. وأعلنت وزارة الصحة في مؤتمرها الصحفي وصول عدد الحالات المؤكدة إلى (330.246) منذ اكتشاف أول حالة، بينها (14.235) نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و(1.133) حرجة، فيما تم تسجيل (1.060) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (311.499) حالة.وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، 59% ذكور، وبلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (4.512) حالة، بإضافة (27) حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء (43.652) فحصا مخبريا جديدا.وتصدرت جدة مدن التعافي بـ137 حالة، المدينة المنورة 95، الهفوف 90، الدمام 61، الرياض 58، والقطيف 55، أما الإصابات الجديدة المسجلة في الـ24 ساعة الماضية فتصدرتها مكة المكرمة بـ58 حالة، جدة 53، المدينة المنورة 38، الرياض 32، الهفوف 31، ينبع 16، الظهران 16، حائل 15 والطائف 11 حالة.