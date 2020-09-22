امتدح تربويون القرارات التي أعلنها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ باعتماد مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة، وإدارج مادة اللغة الإنجليزية في منهج الصف الأول الابتدائي.وطبقا لرأي المشرف التربوي خالد عودة المحيسن، فإن مشروع المسارات يحقق أهداف الرؤية وينسجم مع متطلبات سوق العمل، ويعمل على تحسين مخرجات التعليم ويوفر الوظائف للخريجين ويدعم بشكل كبير أهداف التنمية الوطنية.وأضاف المحيسن أن مسارات الثانوية تمكّن الطلاب من صقل مواهبهم واختيار التخصصات التي يتميزون بها ويفضلونها عن غيرها، للحصول على معارف نوعية تضيف لسوق العمل نخبة من المتميزين.وعلى السياق ذاته، أوضح معلم اللغة الإنجليزية محمد الحسن الرويلي، أن إدارج اللغة الإنجليزية في منهج الصف الأول الابتدائي خطوة مهمة نحو تطوير التعليم، إذ إن تعليم الطالب صغير السن سهل، ويفتح له آفاقا كثيرة ويسهل له التواصل مع العالم واكتساب المعرفة والإبداع في التقنية.ويرى الرويلي أن تعلم الطالب من الصف الأول يعتبر بداية لإلمامه التام باللغة عند تخرجه من المرحلة الثانوية، وأكد، من جانبه، محيسن فايز الكريع (قائد ابتدائية) أن إدراج اللغة الإنجليزية في منهج الصف الأول الابتدائي خطوة مهمة ترسخ لأهمية اللغة وتستثمر عقول الطلاب في المراحل الأولية التي تكون قادرة على استيعاب المعارف المختلفة.وبين أن إلمام الطالب باللغة الإنجليزية يجعله أكثر تميزا في البحث العلمي ومتابعة المستجدات العالمية في مختلف المجالات، والقرار يفتح المجال أمام خريجي اللغة الإنجليزية للمنافسة على الحصول على الوظائف التعليمية، إذ يتوقع أن يكون هناك احتياج كبير لمعلمي اللغة الإنجليزية.