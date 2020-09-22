طالب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق المواصفات الفنية لكل مشروع والالتزام بأوقات الإنجاز، مشدداً على أهمية تواجد المشاريع المميزة كمّاً ونوعاً في المنطقة لبناء قاعدة تنموية قوية ومحفزة للمزيد من التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والمجالات الخدمية التي توفر المزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية وتضاعف إنتاجية المنطقة ومساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، داعياً لاستشعار المسؤولية وأدائها بكل أمانة وإخلاص وإتقان مع روح المبادرة والعطاء والتعاون والتنسيق.واستعرض خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة متابعة تنفيذ المشاريع بمقر الإمارة أمس المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ومدى نسبة الإنجاز بها، والمشاريع الجديدة، وأهم المعوقات والحلول التي تتطلب سرعة تنفيذ كل مشروع في جامعة الحدود الشمالية والتعليم وفرع السياحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وبحث الاجتماع الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتفعيل إجراءات التواصل والتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامّة لتحسين كفاءة وجودة المشاريع والحد من هدر الإمكانات والوقت.