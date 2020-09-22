وقع فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة اتفاقيات إطارية مع 16 جمعية خيرية في محافظتي ينبع والعيص لتفعيل برامج الإسكان التنموي بالمحافظتين، وتوفير خيارات الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمستفيدين ومن في حكمهم، بما يُمكّن الجمعيات الخيرية التي تمثل القطاع غير الربحي لتكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والبرامج الاجتماعية.ووقعت الاتفاقيات بحضور محافظ ينبع سعد السحيمي، ومحافظ العيص بندر الحربي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالله الصاعدي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد زيدان.