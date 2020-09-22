أوقفت وحدة المكاتب الهندسية بأمانة العاصمة المقدسة، 55 مكتباً هندسياً واعتمدت 7 جديدة، خلال تنفيذ مراقبي الوحدة 35 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 14 مخالفة بالمكاتب الهندسية، خلال الفترة من 21/‏‏7/‏‏1441 حتى 1/‏‏2/‏‏1442.وأوضحت مديرة وحدة المكاتب الهندسية المهندسة هناء باقديم، أنَّ أمانة العاصمة المقدسة تعمل على تطوير الخدمات الهندسية وتأهيل المكاتب وفقاً لآلية التصنيف والضوابط المعتمدة؛ للوصول إلى أعلى معايير الجودة والخروج بأداء يرتقي بالعاصمة المقدسة.من جهة ثانية، نفذت بلدية العتيبية الفرعية حملة لإزالة المطبات العشوائية غير النظامية. وذكر رئيس البلدية المهندس مصطفى عيد، أن مراقبي قسم المرافق أزالوا عدداً من المطبات في حي الأمير طلال بن منصور بالزاهر، مشيراً إلى تحذير المخالفين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم مع تكليفهم بإزالة المخالفة.