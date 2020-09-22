أعلن مساعد المتحدث باسم شرطة الرياض الرائد خالد الكريديس القبض على 3 متهمين (مواطن ومقيمان من الجنسية السورية أحدهما بهوية زائر منتهية) تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، إثر تورطهم بإيهام أصحاب المنشآت والمؤسسات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية تخفيض أو إزالة مبلغ ضريبة القيمة المضافة من خلال الحصول على بيانات الدخول الخاصة بهم بمقابل مادي وصل لأكثر من نصف مليون ريال.

وأكد الكريديس أن المقبوض عليهم امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت والمؤسسات، إذ نفذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرين، مكّنتهم من التأثير على حسابات المنشآت والمؤسسات المتعاونة معهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 19394 ريالا و4 أجهزة جوال تتضمن بيانات ومستندات للمستفيدين من عمليات التهرب الضريبي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي أنه تم رصد هذه الحالات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأمن العام لتحديد هوية المتلاعبين من منشآت ومؤسسات من أجل تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، ويأتي ذلك حرصا على الأموال العامة من خلال الالتزام الضريبي والحد من المخالفات والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية لدى الهيئة.