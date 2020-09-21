أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بإعادة هيكلة «الإدارة العامة لأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية» وتحويلها إلى «الإدارة العامة للأمن السيبراني».

وجاء في القرار إنشاء 3 إدارات هي «إدارة للحوكمة والمخاطر والالتزام، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، وعمليات الأمن السيبراني»، وترتبط جميعها بالإدارة العامة للأمن السيبراني.

وتم تكليف المهندس رائد بن محمد المطرفي بإدارة «الإدارة العامة للأمن السيبراني»، إضافة إلى عمله.

وجاء القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وما تشهده المملكة من تطور في جانب الأمن السيبراني، ونظرا لما وصلت إليه الرئاسة العامة في التحول الرقمي لجميع أعمالها، والتي بدأتها منذ أكثر من 4 سنوات بمشروع «رئاسة ذكية بلا ورق».