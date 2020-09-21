شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الاثنين)، على أن بلاده لن تسمح لإيران بتعريض العالم لخطر الصواريخ الباليستية، منوها إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران تشمل تدابير رقابة على الصادرات و27 كيانا وفردا إيرانيا.

وأكد ترمب أن الاتفاق النووي تشوبه عيوب عميقة، وأن النظام الإيراني كذب وعرقل مرارا المفتشين الدوليين.

وفي مؤتمر صحافي جمع وزراء الخارجية والدفاع والتجارة والخزانة الأمريكية أُعلن عن عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية وعلماء إيرانيين ساهموا في برنامج طهران النووي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن واشنطن مستعدة لمواجهة أي تهديد إيراني، يستهدف الولايات المتحدة أو أيا من حلفائها.

وأضاف بومبيو للصحافيين قائلا إن «إجراءاتنا اليوم هي تحذير ينبغي أن يسمعه العالم أجمع».

ووقع الرئيس دونالد ترمب (الاثنين) مرسوماً يجيز فرض «عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران»، وفق ما أورد مستشار ترمب للأمن القومي روبرت أوبراين.