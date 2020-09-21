رفع مساعد المدير العام للعلاقات العامة والشئون الحكومية بشركة البيك للأنظمة الغذائية بسام السيوفي، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولكافة الاسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل بمناسبة الذكرى الوطنية الـ (90) لوطننا الغالي وقال السيوفي: جاء يومنا الوطني لهذا العام والمؤشرات الصحية ولله الحمد تشير الى انحسار وباء كورونا الذي اجتاح العالم الأشهر الماضيه في وطننا ولله الحمد والشكر، وهو وباء كشف للعالم اجمع قيمة الانسان السعودي لدى دولته وكشف للعالم أجمع قيمة الإنسان الذي يعيش على أرض وطننا، فقد بذلت المملكة العربية السعودية من أجل صحة وسلامة مواطنيها الغالي والنفيس وبذلت جهودا صحية ومالية وإجرائية للجنسيات التي تعرضت للمرض في الأراضي السعودية وطبقت إجراءات احترازية لحماية الإنسان السعودي والمقيم وهو تعامل سعودي فريد قد لا يتكرر في عالم اليوم. وعد السيوفي تعامل المملكة مع الجائحة العالمية بالفريد والمتميز والإنساني على صعيد المجالات الصحية والاقتصادية والأمنية واصفا التعامل بالناجح والمتميز والاستثنائي والأخلاقي الذي دوافعه تمسك دولتنا بديننا الإسلامي وإنسانية وأخلاق قيادة وطننا. وأضاف السيوفي يأتي يومنا الوطني لهذا العام ومملكتنا الغاليه مرتفعة الرصيد من الإنجازات الوطنية المتواصلة والنجاحات المتلاحقة محليا وعالميا بقيادة حكيمة ترسم الخطط التنموية الشاملة والمبهرة. وأشار أيضا إلى أن الإنجازات الوطنية السعودية أرقام تتكلم وشواهد على أرض الواقع وطموحات تتحقق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان. وأكد السيوفي ان النقلات والتطورات النوعية صفة مميزة لوطننا الغالي، مؤكدا أن ذكرى اليوم الوطني مناسبة سعيدة للتعبير عمّا في صدورنا لوطننا الغالي من حب وولاء وانتماء صادق لمملكتنا ولقيادتها المباركة التي قادت وسارت بهذا الوطن بفضل الله وتوفيقه إلى التميز والاستقرار والتطور والإنجاز والتخطيط للمستقبل لرفاهية واستقرار وإسعاد الوطن ومواطنيه ومن يعيشون على أرضه الغالية فهو يمثل اليوم الأجمل والذي نستذكر فيه بكل فخر سيرة ومسيرة قائد مرحلة التأسيس والملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه. وأشار السيوفي إلى أن اليوم الوطني مناسبة جميلة نستذكر فيها الجهود الكبيرة التي بذلها وتميز بها أبناء مؤسس وطننا الغالي الملوك الراحلون -رحمهم الله- الملك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله الذين خططوا وأنجزوا خلال فترات قيادتهم لهذا الوطن الغالي. وهنأ السيوفي قيادة وطننا الغالي وأبناء مملكتنا الحبيبة بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن تتكرر هذه المناسبة والوطن والمواطن بخير وصحة وعافية.