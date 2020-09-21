أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن الوزارة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية. وأشار إلى أن الإنسان وصحته هو الأول في استراتيجية العودة. وقال الدكتور في كلمة ألقاها في اللقاء الافتراضي حول التحول المؤسسي في شركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين الذي عقد ظهر أمس (الإثنين) إن العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها عالميا ومحليا، وتتمثل الحلول في تطبيق «اعتمرنا»، إذ يتعين على كل من يرغب في أداء العمرة أن يدخل على التطبيق لحجز الوقت المتوفر لأداء المناسك. وأضاف وزير الحج والعمرة أن دور الشركات والمؤسسات يتمثل في تسويق الخدمات والبرامج للمواطنين والمقيمين والقادمين من الخارج في مجال الاستقبال والسكن وكل الخدمات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من العودة التدريجية سوف تكون لخدمة معتمري وزوار المسجد النبوي الشريف من الداخل والخارج. وأضاف أنه سيتم توفير المسار الإلكتروني للشركات والمؤسسات لتتمكن ميدانيا من تقديم خدماتها ومتابعتها. وأشار بنتن إلى الدور الكبير الذي قامت به الشركات والمؤسسات لإعادة المعتمرين بعد إيقاف التأشيرات حتى عودتهم إلى ديارهم سالمين. وبين أن المملكة ومنذ تأسيسها تجند الطاقات لتسهيل الحج والعمرة وتوفير كافة السبل للحجاج والمعتمرين منوها إلى الدور الكبير والمهم للشركات في تحقيق رؤية المملكة وإثراء تجربة خدمة ضيوف الرحمن، إذ ستتشرف المملكة بخدمة 30 مليون معتمر سنويا مع حلول عام 2030، مؤكدا وقوف الوزارة مع الشركات والمؤسسات والمستثمرين والعاملين في القطاع، خصوصا في هذه المرحلة المهمة؛ مرحلة التحول المؤسسي التي ستجعل الشركات والمؤسسات كيانات اقتصادية قوية ذات خدمات تخصصية عالية الجودة.