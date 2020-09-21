وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق خدمة «صحيفة الدعوى» بشكلها الجديد وَفْق نمذجة جديدة تقلل من عدد المدخلات المطلوبة وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد؛ ما يسهم في سرعة قبول الدعاوى المكتملة والتيسير على المستفيدين ويسهم في رفع كفاءة الخِدْمات العَدْلية.وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى إلكترونياً، وتجلى ذلك في إجراءات مرقمنة وواضحة تضيف سرعة في اكتمال الدعوى وقبولها.كما تضمنت الخدمة الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات والمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية وسهولة متابعة الطلب بعد تقديمه من خلال حساب المستفيد في بوابة ناجز الإلكترونية.ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال بوابة ناجز بالدخول على خِدْمات «القضاء» خدمة صحيفة الدعوى وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب وتصل رسالة للمستفيد بقبول الدعوى أو استكمال المتطلبات في عملية إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.