يناقش اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في ورشة يعقدها في السابع من أكتوبر القادم التحديات التي تواجه الإعلام الرقمي بعد جائحة كورونا والوسائل الممكنة للتغلب عليها.ويعقد الاتحاد بالشراكة مع إدارة الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية (إيبو) الورشة بعنوان «مستقبل الإعلام الرقمي بعد جائحة كورونا».وأفاد اتحاد «يونا» في بيان له اليوم (الإثنين) بأن الورشة يقدمها خبير الإعلام الرقمي الدكتور عمار بكار عبر منصة «zoom» باللغة العربية مصحوبة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ضمن مخرجات الملتقى الإعلامي الافتراضي لاتحاد يونا الذي عقد في 16 مايو الماضي برعاية وزير الإعلام السعودي المكلف رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.وكان الملتقى ناقش دور وكالات الأنباء في مساندة جهود مكافحة كورونا وتدشين البرنامج التدريبي للاتحاد الذي يستهدف تطوير قدرات 2200 إعلامي بدول التعاون الإسلامي.