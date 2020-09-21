أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 492 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1060 حالة تعافٍ إضافية، 27 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 330246 حالة، من بينها 14235 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1133 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 311499 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4512 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.