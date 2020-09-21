تنوعت إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حول الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود لتشمل مختلف الجوانب التي تتعلق بشخصيته من جهة، وتتعلق بأعماله التأسيسية للمملكة من حيث وضع اللبنات الأولى للدولة والاهتمام بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية. وفي مناسبة احتفاء المملكة باليوم الوطني التسعين في 23 سبتمبر الجاري نضع أمام الباحثين في التاريخ السعودي والمعنيين جملة من أبرز مطبوعات المكتبة عن الملك عبدالعزيز ومرحلة التأسيس، وفضلا عن الكتب التي ألفت بمنهجية تاريخية لقراءة عهد الملك المؤسس، من جوانب مختلفة اهتمت المكتبة كذلك بترجمة عدد من الكتب الأجنبية من مختلف اللغات، التي ناقشت سيرة الملك المؤسس وأعماله ومواقفه السياسية من عدد من القضايا العربية والإسلامية والدولية من التأسيس للقيادة.

ومن أبرز الكتب التي أصدرتها المكتبة عن الملك عبدالعزيز -رحمه الله-

الملك عبدالعزيز في الشعر العربي الحديث، الملك عبدالعزيز قائمة

ببليوجرافية انتقائية، فهرس المخطوطات، الشعر في حاضرة اليمامة حتى نهاية العصر الأموي، الدور التربوي لمدرسة تحضير البعثات في مكة المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، الرعاية الاجتماعية في عهد الملك عبدالعزيز، المؤلفات النادرة عن المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي للدكتور فهد بن عبدالله السماري وآخرين، الملك عبدالعزيز وإستراتيجية التعامل مع الأحداث، للدكتور دلال بنت مخلد الحربي، وديوان المئوية.